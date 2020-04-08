В Удмуртии выделят 25 млн рублей на борьбу с коронавирусом

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Председатель кабмина Республики Удмуртия Ярослав Семёнов подписал распоряжение о выделении региональному Минздраву дополнительных 25 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией.
В Удмуртии выделят 25 млн рублей на борьбу с коронавирусом
  • РИА Новости

«В целях оснащения (переоснащения) дополнительного создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией увеличить бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения Удмуртской Республики на 25 млн рублей по виду расходов «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд», — цитирует ИА «Удмуртия» распоряжение правительства республики.

Отмечается, что средства выделены за счёт дотаций бюджетам субъектов России, предусмотренных распоряжением правительства страны.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что в республике для борьбы с пандемией увеличат расходы на здравоохранение.

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