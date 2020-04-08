Юрист дала прогноз о влиянии коронавируса на ряд сфер деятельности

Кандидат юридических наук Надежда Крайнова сделала прогноз об изменении акцентов в ряде отраслей на фоне распространения коронавируса.

В беседе с Nation News она отметила, что в условиях самоизоляции люди погрузились в цифровые процессы, в связи с чем увеличился спрос на цифровые платформы.

«Сейчас очень большая потребность в разных цифровых платформах, на которых можно строить те же обычные процессы в сфере образования, обучения. И высшее образование, и среднее образование, школьное, сейчас работает на самых разнообразных цифровых платформах, мы понимаем, что эти сферы нужно развивать в большей степени», — подчеркнула юрист.

Она также предположила, что медицина после пандемии COVID-19 сосредоточится на противовирусных мерах и противоэпидемиологической защите.

Ранее ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников оценил влияние ситуации с коронавирусом на российские компании в беседе с URA.RU.