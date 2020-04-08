В Москве выделят средства на перепрофилирование больниц из-за COVID-19

Федеральным больницам Москвы выделят 5 млрд рублей для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что эти средства будут использоваться для перепрофилирования клиник, а именно подготовки зданий к приёму инфекционных больных, включая в случае необходимости проведение ремонтных работ.

Также указанные средства используют для приобретения лекарственных препаратов, медицинских материалов, средств индивидуальной защиты, оборудования для кислородной поддержки пациентов.

Кроме этого, дополнительные средства планируется выделить на материальное стимулирование врачей.

Так, врачи перепрофилированных на борьбу с коронавирусной инфекцией больниц, так же как и в городских учреждениях, «получат надбавки по 70 тыс. рублей, средний медицинский персонал — по 50 тыс. рублей, младший медперсонал — по 30 тыс. рублей».

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 1175 случаев заражения коронавирусом. В Москве выявили 660 новых случаев COVID-19.