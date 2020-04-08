В Москве выделят средства на перепрофилирование больниц из-за COVID-19

Короткая ссылка
Федеральным больницам Москвы выделят 5 млрд рублей для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
В Москве выделят средства на перепрофилирование больниц из-за COVID-19
  • РИА Новости

Отмечается, что эти средства будут использоваться для перепрофилирования клиник, а именно подготовки зданий к приёму инфекционных больных, включая в случае необходимости проведение ремонтных работ.

Также указанные средства используют для приобретения лекарственных препаратов, медицинских материалов, средств индивидуальной защиты, оборудования для кислородной поддержки пациентов.

Кроме этого, дополнительные средства планируется выделить на материальное стимулирование врачей.

Так, врачи перепрофилированных на борьбу с коронавирусной инфекцией больниц, так же как и в городских учреждениях, «получат надбавки по 70 тыс. рублей, средний медицинский персонал — по 50 тыс. рублей, младший медперсонал — по 30 тыс. рублей». 

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 1175 случаев заражения коронавирусом. В Москве выявили 660 новых случаев COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить