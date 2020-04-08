В Нижнем Тагиле рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Tagilcity.ru.

По его словам, на эти цели город потратил 3 млн рублей, выделенных из резервного фонда. Из них 2,98 млн рублей было направлено на дезинфекцию городских учреждений.

Отмечается, что ещё 70 тыс. рублей потратили на средства медзащиты в обсерваторах и изоляторах — маски и перчатки.

Пинаев подчеркнул, что инфекционная больница Нижнего Тагила готова принимать пациентов с коронавирусом, но на текущий момент, по данным штаба, случаев заражения в городе не выявлено.

Ранее, как сообщало URA.RU, замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских прокомментировала ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе.