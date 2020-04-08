Число умерших в России пациентов с коронавирусом возросло до 63

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За сутки в России скончались пять пациентов с положительным тестом на коронавирус, всего в стране 63 летальных исхода.
Число умерших в России пациентов с коронавирусом возросло до 63
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«За сутки умерли пять пациентов с коронавирусом: Московская область — 2, Республика Северная Осетия — 1, Иркутская область — 1, Хабаровский край — 1», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Ранее доктор медицинских наук, военный врач Николай Косенков рассказал в беседе с Nation News, как правильно провести дезинфекцию в квартире человека, переболевшего или больного коронавирусом. Он отметил, что необходима регулярная уборка специальными растворами.

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