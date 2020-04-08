Минобрнауки рекомендовало вузам отменить плату за общежитие на фоне коронавируса

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Министерство науки и высшего образования направило письмо ректорам высших учебных заведений с предложением снизить или отменить плату за общежитие на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
Минобрнауки рекомендовало вузам отменить плату за общежитие на фоне коронавируса
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, многие студенты выехали из общежитий, но продолжают вносить плату за наём и коммунальные услуги.

По мнению министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, целесообразно в сложившейся ситуации снизить плату за наём и коммунальные услуги для студентов.

Одним из возможных решений Фальков назвал перенос уже оплаченного периода проживания в общежитии на последующий.

Ранее старший преподаватель факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, младший научный сотрудник Оксана Баландина в беседе с радио Sputnik прокомментировала идею освобождения россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции.

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