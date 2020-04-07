В Ивановской области локализовали пожар в здании швейной фабрики

Спасателям удалось локализовать возгорание в здании швейной фабрики в Ивановской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 19:12 пожар локализован на площади 600 кв. м», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что двухэтажное здание швейной фабрики загорелось в городе Кинешма Ивановской области.