В Ивановской области локализовали пожар в здании швейной фабрики
Спасателям удалось локализовать возгорание в здании швейной фабрики в Ивановской области.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В 19:12 пожар локализован на площади 600 кв. м», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что двухэтажное здание швейной фабрики загорелось в городе Кинешма Ивановской области.
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