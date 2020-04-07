Названы регионы — лидеры по числу люксовых автомобилей

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Стали известны российские регионы — лидеры по числу люксовых автомобилей.
Названы регионы — лидеры по числу люксовых автомобилей
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Первые три места занимают Москва (7 тыс.), Московская область (более 1,2 тыс.) и Санкт-Петербург (почти 1,2 тыс.).

Далее следуют Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области, Татарстан.

В список также попали Самарская область, Чечня и Ставропольский край.

В целом в стране на 1 января насчитывалось около 13 тыс. люксовых машин.

Ранее ФАН сообщало, что стали известны самые популярные за рубежом автомобили российской сборки.

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