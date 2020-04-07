Названы регионы — лидеры по числу люксовых автомобилей

Стали известны российские регионы — лидеры по числу люксовых автомобилей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Первые три места занимают Москва (7 тыс.), Московская область (более 1,2 тыс.) и Санкт-Петербург (почти 1,2 тыс.).

Далее следуют Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области, Татарстан.

В список также попали Самарская область, Чечня и Ставропольский край.

В целом в стране на 1 января насчитывалось около 13 тыс. люксовых машин.

Ранее ФАН сообщало, что стали известны самые популярные за рубежом автомобили российской сборки.