В Приморье прошли учения по отработке новых элементов современного боя

В Приморском крае прошли учения по отработке новых элементов современного боя.

Об этом сообщает ОТР.

Манёвры были организованы на полигоне Сергеевский в Восточном военном округе. В них приняли участие подразделения мотострелковой дивизии.

«Под контролем офицеров общевойсковой армии ВВО командиры батальонов отработали организацию мобильной обороны и контратаки», — говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

Использовались расчёты беспилотных летательных аппаратов.

Особенностью учений было выполнение боевых стрельб танковыми экипажами по отдельным целям на максимальной дальности. Отдельные эпизоды практических действий проведены в вечернее время.

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.