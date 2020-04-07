Риелторы заявили о росте спроса на аренду жилья в регионах, где введены меры из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на данные портала «Мир квартир».
По данным специалистов, с середины марта в базах появляется всё больше объявлений для тех, «кто заселяется на длительный период во время самоизоляции».
Наиболее дешёвые квартиры оказались в Челябинске, Омске и Волгограде, где стоимость суточного проживания в однокомнатной квартире составляет от 500 рублей. В Москве минимальные ставки на трёхкомнатные квартиры — 1,8 тыс. рублей.
Как рассказали риелторы, желающие самоизолироваться от семьи объясняют это стеснёнными жилищными условиями, сложностью работать из дома, когда там одновременно много людей.
Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Валерий Виноградов в беседе с ФАН оценил перспективы цен на недвижимость.