Риелторы заявили о росте спроса на аренду жилья в регионах, где введены меры из-за коронавируса

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Риелторы заявили о росте спроса на аренду жилья в российских регионах, где введены меры из-за коронавируса.
Риелторы заявили о росте спроса на аренду жилья в регионах, где введены меры из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

По данным специалистов, с середины марта в базах появляется всё больше объявлений для тех, «кто заселяется на длительный период во время самоизоляции».

Наиболее дешёвые квартиры оказались в Челябинске, Омске и Волгограде, где стоимость суточного проживания в однокомнатной квартире составляет от 500 рублей. В Москве минимальные ставки на трёхкомнатные квартиры — 1,8 тыс. рублей.

Как рассказали риелторы, желающие самоизолироваться от семьи объясняют это стеснёнными жилищными условиями, сложностью работать из дома, когда там одновременно много людей.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Валерий Виноградов в беседе с ФАН оценил перспективы цен на недвижимость.

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