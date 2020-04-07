В Тверской области ввели дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

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Правительство Тверской области приняло решение о введении дополнительных мер профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В Тверской области ввели дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
  • Reuters

Как передаёт tverigrad.ru, основная из них — временный запрет на посещение жителями региона парков культуры и отдыха, аттракционов, детских и спортивных площадок.

Отмечается также, что постановлением губернатора Тверской области Игоря Рудени водится правило для водителей легковых такси и общественного транспорта: их обязали использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», в Приморье разъяснили ситуацию с пропускным режимом в регионе.

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