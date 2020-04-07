Подразделения ПВО армейского корпуса ЧФ провели боевые стрельбы в Крыму

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Подразделения противовоздушной обороны армейского корпуса Черноморского флота выполнили на межвидовом полигоне Опук в Республике Крым боевые стрельбы по целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.
Подразделения ПВО армейского корпуса ЧФ провели боевые стрельбы в Крыму
  • РИА Новости

Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, в стрельбах приняли участие расчёты зенитных ракетных комплексов «Оса», «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

«При появлении средств воздушного нападения условного противника в зоне ответственности средства ПВО обнаружили воздушную цель с применением радиолокационных станций. Определив тип и характеристики цели, операторы передали сигнал зенитно-ракетным подразделениям, которые были развёрнуты в секторах стрельбы», — отметили в пресс-службе.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что экипажи малых ракетных кораблей «Мытищи» и «Советск» Балтийского флота отработали отражение воздушного нападения условного противника.

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