Подразделения ПВО армейского корпуса ЧФ провели боевые стрельбы в Крыму
- РИА Новости
Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, в стрельбах приняли участие расчёты зенитных ракетных комплексов «Оса», «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».
«При появлении средств воздушного нападения условного противника в зоне ответственности средства ПВО обнаружили воздушную цель с применением радиолокационных станций. Определив тип и характеристики цели, операторы передали сигнал зенитно-ракетным подразделениям, которые были развёрнуты в секторах стрельбы», — отметили в пресс-службе.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что экипажи малых ракетных кораблей «Мытищи» и «Советск» Балтийского флота отработали отражение воздушного нападения условного противника.