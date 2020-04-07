В Подмосковье спасатели обезвредили снаряд времён войны
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Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт «Мособлпожспаса», снаряд был обнаружен на территории села Борисова Можайского городского округа.
Местные жители нашли миномётный снаряд периода Великой Отечественной войны 160-миллиметрового калибра со взрывателем.
Начальник поисково-спасательного отряда Олег Совенков заявил, что мина была ликвидирована, пострадавших нет.
Ранее портал novostivolgograda.ru сообщал, что в Волгоградской области обезвредили три снаряда времён Сталинградской битвы.