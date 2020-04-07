В Подмосковье спасатели обезвредили снаряд времён войны

Сотрудники поисково-спасательного отряда ГКУ МО «Мособлпожспас» провели работу по обезвреживанию миномётного снаряда, обнаруженного в Московской области.

Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт «Мособлпожспаса», снаряд был обнаружен на территории села Борисова Можайского городского округа.

Местные жители нашли миномётный снаряд периода Великой Отечественной войны 160-миллиметрового калибра со взрывателем.

Начальник поисково-спасательного отряда Олег Совенков заявил, что мина была ликвидирована, пострадавших нет.

Ранее портал novostivolgograda.ru сообщал, что в Волгоградской области обезвредили три снаряда времён Сталинградской битвы.