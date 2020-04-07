В Подмосковье спасатели обезвредили снаряд времён войны

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Сотрудники поисково-спасательного отряда ГКУ МО «Мособлпожспас» провели работу по обезвреживанию миномётного снаряда, обнаруженного в Московской области.
В Подмосковье спасатели обезвредили снаряд времён войны
  • ©mosoblspas.ru

Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт «Мособлпожспаса», снаряд был обнаружен на территории села Борисова Можайского городского округа.

Местные жители нашли миномётный снаряд периода Великой Отечественной войны 160-миллиметрового калибра со взрывателем. 

Начальник поисково-спасательного отряда Олег Совенков заявил, что мина была ликвидирована, пострадавших нет.

Ранее портал novostivolgograda.ru сообщал, что в Волгоградской области обезвредили три снаряда времён Сталинградской битвы.

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