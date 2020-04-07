В СИЗО-1 Екатеринбурга ввели казарменное положение

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Казарменное положение введено для сотрудников СИЗО-1 Екатеринбурга.
В СИЗО-1 Екатеринбурга ввели казарменное положение
  • © РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области.

«На сегодня случаев заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди сотрудников УИС, осуждённых и обвиняемых нет. В целях безопасности казарменное положение вводится лишь на одном объекте. Мы взяли за образец уже работающую схему, которую ввели ранее в некоторых других регионах страны. Мера вводится на неопределённый срок до особого распоряжения», — отметил начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Он добавил, что в целях борьбы с распространением инфекции сотрудники будут жить на территории изолятора, не смогут покидать территорию и контактировать с внешней средой.

Отмечается также, что при входе введён контроль за здоровьем всех лиц, посещающих учреждение.

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