В АТОР прокомментировали предложение заморозить выплаты туристам за аннулированные туры

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала предложение заморозить выплаты туристам за аннулированные туры до 2022 года для поддержки туриндустрии.
В АТОР прокомментировали предложение заморозить выплаты туристам за аннулированные туры
  • Pixabay

«Выдача сертификатов, обеспеченных определённым образом, — это хоть какая-то гарантия, что люди либо получат свой отдых, либо, если их это не устроит, через какое-то время смогут требовать возврата денег», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, в настоящее время большинство туркомпаний предлагает клиентам перенести даты, но никто не знает, когда можно будет выполнить свои обязательства и что будет с индустрией к тому моменту.

Как пояснила Ломидзе, если инициативу АТОР реализуют, то туристам не придётся в будущем доплачивать за уже купленные туры.

«Наше предложение предполагает, что дальнейшая возможность воспользоваться туром не должна приводить к доплате. Это исключительно технологический вопрос организации потока людей, которые не смогли вылететь», — сказала она.

Ломидзе уточнила, что это более 200 тыс. поездок до конца года.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что АТОР направила свою инициативу российскому правительству.

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