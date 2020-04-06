В АТОР прокомментировали предложение заморозить выплаты туристам за аннулированные туры

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала предложение заморозить выплаты туристам за аннулированные туры до 2022 года для поддержки туриндустрии.

«Выдача сертификатов, обеспеченных определённым образом, — это хоть какая-то гарантия, что люди либо получат свой отдых, либо, если их это не устроит, через какое-то время смогут требовать возврата денег», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, в настоящее время большинство туркомпаний предлагает клиентам перенести даты, но никто не знает, когда можно будет выполнить свои обязательства и что будет с индустрией к тому моменту.

Как пояснила Ломидзе, если инициативу АТОР реализуют, то туристам не придётся в будущем доплачивать за уже купленные туры.

«Наше предложение предполагает, что дальнейшая возможность воспользоваться туром не должна приводить к доплате. Это исключительно технологический вопрос организации потока людей, которые не смогли вылететь», — сказала она.

Ломидзе уточнила, что это более 200 тыс. поездок до конца года.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что АТОР направила свою инициативу российскому правительству.