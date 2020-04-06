В Гильдии риелторов дали прогноз ситуации на рынке недвижимости

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев дал прогноз ситуации на рынке недвижимости в ближайшее время.

В беседе с НСН он не согласился с вероятностью падения цен на 30%.

«Это абсолютно не экспертная позиция и абсолютно не опирающаяся на реальные факты, события и анализ рынка жилья. Рынок жилья очень консервативный. Нет людей, которые могли бы в одночасье продать своё жильё и куда-то деться. Большая часть людей живут в квартирах и не рассматривают своё жильё как финансовый капитал. На этом рынке не будет никаких падений и скачков. В текущем формате это невозможно», — подчеркнул специалист.

По его мнению, в ближайшие полгода цены вряд ли изменятся, но может существенно снизиться платёжеспособный спрос в связи с падением доходов россиян.

Ранее член Гильдии риелторов, генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков в беседе с Newinform рассказал о ситуации на рынке недвижимости.