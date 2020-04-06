В Подмосковье пресекли работу нарколаборатории

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В Московской области пресекли работу лаборатории по производству наркотиков, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Подмосковье пресекли работу нарколаборатории
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

В арендованном коттедже в Истре задержаны четверо подозреваемых в организации незаконного производства.

Также задержаны два курьера, которые доставляли наркотики в Калужскую, Курскую, Воронежскую, Ростовскую и Саратовскую области.

Всего в результате операции изъяли более 20 кг наркотических веществ, 160 кг прекурсоров и 200 кг реактивов, а также оборудование.

Возбуждено уголовное производство.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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