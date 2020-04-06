В Подмосковье пресекли работу нарколаборатории
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».
В арендованном коттедже в Истре задержаны четверо подозреваемых в организации незаконного производства.
Также задержаны два курьера, которые доставляли наркотики в Калужскую, Курскую, Воронежскую, Ростовскую и Саратовскую области.
Всего в результате операции изъяли более 20 кг наркотических веществ, 160 кг прекурсоров и 200 кг реактивов, а также оборудование.
Возбуждено уголовное производство.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.