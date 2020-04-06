В Сарове ввели ограничения на въезд и выезд граждан
- РИА Новости
Как передаёт информационное агентство «Время Н», соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно указу, зарегистрированные в закрытом городе жители не смогут покинуть его на время режима самоизоляции.
При этом граждане, временно находящиеся в городе, смогут выехать за его пределы только после получения разрешения от местного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что въезд на территорию города также будет возможен только после одобрения оперативного штаба.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе ввели дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.