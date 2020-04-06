В Сарове ввели ограничения на въезд и выезд граждан

Короткая ссылка
На территории Сарова ввели ограничения на въезд и выезд граждан.
В Сарове ввели ограничения на въезд и выезд граждан
  • РИА Новости

Как передаёт информационное агентство «Время Н», соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно указу, зарегистрированные в закрытом городе жители не смогут покинуть его на время режима самоизоляции.

При этом граждане, временно находящиеся в городе, смогут выехать за его пределы только после получения разрешения от местного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что въезд на территорию города также будет возможен только после одобрения оперативного штаба. 

Ранее, как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе ввели дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить