В Сарове ввели ограничения на въезд и выезд граждан

На территории Сарова ввели ограничения на въезд и выезд граждан.

Как передаёт информационное агентство «Время Н», соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно указу, зарегистрированные в закрытом городе жители не смогут покинуть его на время режима самоизоляции.

При этом граждане, временно находящиеся в городе, смогут выехать за его пределы только после получения разрешения от местного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что въезд на территорию города также будет возможен только после одобрения оперативного штаба.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе ввели дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.