Взрывотехники Росгвардии обследовали боеприпасы времён войны под Севастополем

Взрывотехники ОМОН «Беркут» Росгвардии обследовали боеприпасы времён Великой Отечественной войны, обнаруженные у реки Бельбек под Севастополем.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

«Росгвардейцы установили, что рабочие обнаружили 76-мм неразорвавшийся артиллерийский снаряд, гранату Ф-1 и минный взрыватель — все боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что после проведения работ по обследованию сапёры передали боеприпасы специалистам управления МЧС по Севастополю для последующего уничтожения.

В 2019 году «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.