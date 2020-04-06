Взрывотехники Росгвардии обследовали боеприпасы времён войны под Севастополем

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Взрывотехники ОМОН «Беркут» Росгвардии обследовали боеприпасы времён Великой Отечественной войны, обнаруженные у реки Бельбек под Севастополем.
Взрывотехники Росгвардии обследовали боеприпасы времён войны под Севастополем
  • © Пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

«Росгвардейцы установили, что рабочие обнаружили 76-мм неразорвавшийся артиллерийский снаряд, гранату Ф-1 и минный взрыватель — все боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что после проведения работ по обследованию сапёры передали боеприпасы специалистам управления МЧС по Севастополю для последующего уничтожения.

В 2019 году «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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