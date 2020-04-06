В Приморье рассказали о новых мерах поддержки бизнеса

Депутат Законодательного собрания Приморского края Юлия Толмачёва прокомментировала новые антикризисные меры для бизнеса, утверждённые в регионе.

«В сложившихся неблагоприятных условиях бизнес особенно уязвим. Снижена выручка, на многих предприятиях простои. Региональный, да и в целом весь российский бизнес ещё не проходил подобные испытания. Полагаю, что принятые меры позволят сохранить бизнес и трудовые коллективы и в дальнейшем восстановить существовавшее до эпидемии экономическое положение», — отметила Толмачёва в беседе с ИА PrimaMedia.

По её словам, налоговая ставка для объектов недвижимого имущества снижена до 1%.

Кроме того, для всех предпринимателей введена налоговая ставка по упрощённой системе налогообложения в размере 3% от выручки.

Для компаний, занятых в сфере санаторно-курортной и физкультурно-оздоровительной деятельности, установлена пониженная ставка в размере 1% от выручки и 5% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Ранее, как сообщало издание sova.info, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продлил режим самоизоляции до 12 апреля.

При этом в соответствии с распоряжением главы региона граждане, находящиеся в группе риска, будут обязаны находиться на самоизоляции до конца апреля.