В Петербурге открыли горячую линию для предпринимателей

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Городская прокуратура Санкт-Петербурга организовала горячую линию для предпринимателей.
В Петербурге открыли горячую линию для предпринимателей
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Как сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ведомства, специалисты ответят на вопросы предпринимателей, касающиеся исполнения органами власти мер по поддержке бизнеса в условиях борьбы с распространением коронавируса.

Отмечается, что по телефону горячей линии также можно оставить жалобы на нарушение закона в сфере защиты прав предпринимателей, например проведение незаконных проверок, нелегальное вмешательство в деятельность предпринимателей, оказание административного давления со стороны должностных лиц и другие.

Ранее, как передавал телеканал «360», заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

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