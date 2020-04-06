В Петербурге открыли горячую линию для предпринимателей

Городская прокуратура Санкт-Петербурга организовала горячую линию для предпринимателей.

Как сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ведомства, специалисты ответят на вопросы предпринимателей, касающиеся исполнения органами власти мер по поддержке бизнеса в условиях борьбы с распространением коронавируса.

Отмечается, что по телефону горячей линии также можно оставить жалобы на нарушение закона в сфере защиты прав предпринимателей, например проведение незаконных проверок, нелегальное вмешательство в деятельность предпринимателей, оказание административного давления со стороны должностных лиц и другие.

Ранее, как передавал телеканал «360», заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.