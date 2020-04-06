Эксперт оценил идею проведения стресс-тестов для системообразующих предприятий

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Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов прокомментировал идею Минэкономразвития о проведении стресс-тестирования системообразующих предприятий.
Эксперт оценил идею проведения стресс-тестов для системообразующих предприятий
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

По его мнению, стресс-тесты ведомства являются стандартной проверкой готовности российской экономики к наступающему кризису.

«Ранее мы видели такие тесты в банковском секторе. Они позволяют определить до кризиса сильные и слабые стороны российской экономики, найти нюансы в управлении денежно-кредитной политикой и не упустить важные моменты. Ведь риски надо не только выявить, но и правильно оценить, чтобы понять масштабы бедствия», — отметил специалист в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он добавил, что проводить стресс-тестирование в период кризиса неэффективно, поэтому в правительстве пытаются подготовиться к возможным последствиям.

Ранее заведующий кафедрой финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александр Хандруев в беседе с ФАН прокомментировал поручение премьер-министра России Михаила Мишустина о дополнительных мерах поддержки экономики страны.

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