Эксперт дал рекомендации по мойке автомобиля на фоне распространения коронавируса

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Автоэксперт Алексей Хресин рассказал, как безопасно помыть машину в условиях коронавируса.
Эксперт дал рекомендации по мойке автомобиля на фоне распространения коронавируса
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor он отметил, что мыть транспорт следует только в крайней ситуации, при этом не подвергая свою жизнь и жизнь окружающих опасности.

«Зачем мыть в таких ситуациях? В любом случае обычные мойки отпадают у нас. Остаются или мойки самообслуживания, если они живы, то можно помыть машину там, или автоматические. Также, исходя из наших реалий, часть моек работает в многоквартирных комплексах. Часть моечных комплексов функционирует на АЗС. Жители таких мест сами знают, где можно помыть машину», — отметил Хресин.

Эксперт добавил, что автомобиль лучше не мыть вручную, а воспользоваться системой высокого давления, чтобы минимизировать риск заражения инфекцией.

Ранее заместитель главного редактора портала auto.mail.ru Юрий Урюков в беседе с Newinform дал рекомендации по уходу за автомобилем во время нерабочего месяца.

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