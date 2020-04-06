В Москве будет создана рабочая группа по поддержке бизнеса

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Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин прокомментировал идею создания рабочей группы по выработке антикризисных мер поддержки предприятий малого и среднего бизнеса.
В Москве будет создана рабочая группа по поддержке бизнеса
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам Фурсина, в ближайшее время будут собраны данные обо всех желающих войти в состав рабочей группы, а уже 6 апреля она начнёт полноценно функционировать.

«Вместе с участниками мы сформируем по каждой индустрии набор инструментов, который позволит предпринимателям эффективно использовать действующие меры поддержки. Многие бизнесмены не пользуются даже теми решениями, которые выработаны специально для них уже сегодня, потому что просто не знают об их существовании», — пояснил руководитель ведомства.

Представители бизнеса, в свою очередь, попросили рассмотреть возможность введения дополнительных мер поддержки, в том числе в отношении особенно пострадавших от распространения COVID-19 сфер.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе прорабатывают дополнительные меры поддержки бизнеса в связи с ситуацией с коронавирусом.

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