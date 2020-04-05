Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой

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Республика Алтай полностью приостановила авиасообщение с Москвой из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой
  • © РИА Новости

«С 1 апреля рейсы приостановила авиакомпания «Победа», с сегодняшнего дня отменены рейсы S7. Таким образом, авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой полностью приостановлено с целью профилактики коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба республики.

«Победа» приостановила рейсы внутри страны до 31 мая, S7 отменила рейсы в Горно-Алтайск до 23 апреля.

В настоящий момент в Республике Алтай пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

По данным на 4 апреля, в России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 3357 заболевших выявлено в Москве.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае подтверждены первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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