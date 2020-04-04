Очевидец взрыва в Орехово-Зуеве рассказал о случившемся
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По его словам, во время инцидента он курил на балконе.
«Во время, когда я стоял на балконе, произошёл взрыв в доме. Мне с балкона видно, что из подъезда пошла пыль. И прям такая ударная волна прошлась — на балконе даже остекление зашаталось», — сказал он Ruptly.
В субботу, 4 апреля, в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего обрушились квартиры второго подъезда с пятого по третий этаж.
По данным МЧС, в результате взрыва погиб один человек, ещё четверо пострадали.
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.