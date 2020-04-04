Очевидец взрыва в Орехово-Зуеве рассказал о случившемся

Очевидец взрыва в подмосковном Орехово-Зуеве Николай Ясенев рассказал о случившемся.

По его словам, во время инцидента он курил на балконе.

«Во время, когда я стоял на балконе, произошёл взрыв в доме. Мне с балкона видно, что из подъезда пошла пыль. И прям такая ударная волна прошлась — на балконе даже остекление зашаталось», — сказал он Ruptly.

В субботу, 4 апреля, в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего обрушились квартиры второго подъезда с пятого по третий этаж.

По данным МЧС, в результате взрыва погиб один человек, ещё четверо пострадали.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.