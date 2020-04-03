Эксперт оценила ситуацию в сфере техобслуживания автомобилей

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Сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова прокомментировала ситуацию в сфере технического обслуживания автомобилей.
Эксперт оценила ситуацию в сфере техобслуживания автомобилей
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Российская авторемонтная отрасль находится на грани краха. Мы прогнозируем, что более 80% независимых автосервисов могут не открыться после кризиса», — подчеркнула она в беседе с «Газетой.Ru».

Турсунова напомнила, что отрасль технического ремонта автомобилей не внесена в список пострадавших от коронавируса секторов экономики.

Отмечается, что в сложившейся ситуации представители независимых станций техобслуживания (СТО) направили открытое письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей и обратились за поддержкой государства.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН оценил ситуацию с МСБ в России.

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