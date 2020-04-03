Эксперт дал советы по уходу за автомобилем в период выходных

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Заместитель главного редактора портала auto.mail.ru Юрий Урюков дал рекомендации по уходу за автомобилем во время нерабочего месяца.
Эксперт дал советы по уходу за автомобилем в период выходных
  • © Kim Kyung-Hoon/File
  • Reuters

В беседе с Newinform он отметил, что автомобилю не очень полезно находиться без движения, поэтому необходимо периодически запускать двигатель транспортного средства.

«Современные автомобили должны этот месяц пережить без проблем с условием, что нормально заряжен аккумулятор, все уплотнения на месте и ничего не течёт. Кроме этого, у машины должна быть исправная электрика. Если всё с этим в порядке, то автомобиль заведётся через месяц простоя, тем более что морозов по России не ожидается», — отметил Урюков.

По словам эксперта, основное внимание нужно уделить работе аккумулятора.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто беседе с НСН оценил перспективы автомобильного рынка.

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