Эксперт дал советы по уходу за автомобилем в период выходных
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В беседе с Newinform он отметил, что автомобилю не очень полезно находиться без движения, поэтому необходимо периодически запускать двигатель транспортного средства.
«Современные автомобили должны этот месяц пережить без проблем с условием, что нормально заряжен аккумулятор, все уплотнения на месте и ничего не течёт. Кроме этого, у машины должна быть исправная электрика. Если всё с этим в порядке, то автомобиль заведётся через месяц простоя, тем более что морозов по России не ожидается», — отметил Урюков.
По словам эксперта, основное внимание нужно уделить работе аккумулятора.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто беседе с НСН оценил перспективы автомобильного рынка.