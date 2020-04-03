В Госдуме оценили возможность введения дополнительных субсидий на оплату услуг ЖКХ

Член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Осипов прокомментировал вероятность введения дополнительных субсидий на оплату коммунальных услуг.

В беседе с сайтом «Москва 24» депутат не исключил возможности введения новых скидок для граждан, но пока, по его словам, никаких поводов для этого в Госдуме не видят.

«У нас сейчас региональная неделя, если мы увидим, что ситуация критична, то мы будем поднимать вопрос о пересмотре субсидий в пользу граждан. Пока мы не видим зон риска», — отметил Осипов.

Он добавил, что полной отмены платы за коммунальные услуги в Госдуме не рассматривают.

Парламентарий напомнил, что на данный момент для граждан доступны субсидии при условии, если оплата услуг ЖКХ превышает 22% от дохода семьи. Также скидки доступны льготной категории граждан.

Он подчеркнул, что первой принятой мерой на фоне изоляции граждан стала отмена штрафов и пени за неуплату коммунальных услуг.

Ранее старший преподаватель факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, младший научный сотрудник Оксана Баландина в беседе с радио Sputnik прокомментировала идею освобождения россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции.