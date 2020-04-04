Новиков оценил ситуацию в сфере ресторанного бизнеса

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Ресторатор Аркадий Новиков прокомментировал ситуацию в сфере ресторанного бизнеса.
Новиков оценил ситуацию в сфере ресторанного бизнеса
  • Pixabay

По его мнению, только помощь государства позволит бизнесменам выплатить зарплаты своим сотрудникам.

В беседе с НСН он подчеркнул, что предприниматели в настоящее время сосредоточены не на убытках, а на выплатах зарплат сотрудникам.

«Никто из рестораторов и тех бизнесменов, которые занимаются общественным питанием, не думают сейчас о потерях. Мы все думаем о том, как мы будем платить зарплату нашим работникам и платить аренду, если у кого-то арендуемое помещение. Все думают сейчас только об этом. А вариант, по сути, только один, такой же, как и во всех странах, — помощь от государства», — подчеркнул специалист.

Он предположил, что после окончания эпидемии бизнес сможет возместить государству финансовые вложения за счёт дополнительных налогов. 

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в отрасли в связи с коронавирусом. 

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