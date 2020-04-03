Учения ракетных войск и артиллерии ВВО прошли в Бурятии

В Бурятии прошли учения ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа.

Как передаёт ОТР, в мероприятиях были задействованы орудия разного калибра, в том числе реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Торнадо».

Отмечается, что часть манёвров проводилась ночью.

Артиллеристы также обеспечили огневую поддержку мотострелковым подразделениям в масштабных батальонных учениях.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что экипажи самолётов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа и боевыми расчётами дивизионов зенитно-ракетных комплексов ЗРК С-400 «Триумф» проводят учения в Крыму.