В Тюмени рассказали о трёх пациентах с коронавирусом в тяжёлом состоянии

В Тюменской области трое заболевших коронавирусом пациентов находятся в тяжёлом состоянии из-за обострения хронических заболеваний.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу, все они доставлены в инфекционную больницу.

«Лечение подбирается, но, к сожалению, для пожилых людей не всегда так эффективно, как мы бы хотели, из-за того, что обостряются хронические заболевания. Поэтому сейчас у нас три возрастных человека со спектром хронических заболеваний, которые находятся в тяжёлом состоянии», — пояснила замдиректора Департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Отмечается, что ещё пять человек, получающих лечение от COVID-19, находятся в удовлетворительном состоянии.

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