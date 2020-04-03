В Тюмени рассказали о трёх пациентах с коронавирусом в тяжёлом состоянии

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В Тюменской области трое заболевших коронавирусом пациентов находятся в тяжёлом состоянии из-за обострения хронических заболеваний.
В Тюмени рассказали о трёх пациентах с коронавирусом в тяжёлом состоянии
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу, все они доставлены в инфекционную больницу.

«Лечение подбирается, но, к сожалению, для пожилых людей не всегда так эффективно, как мы бы хотели, из-за того, что обостряются хронические заболевания. Поэтому сейчас у нас три возрастных человека со спектром хронических заболеваний, которые находятся в тяжёлом состоянии», — пояснила замдиректора Департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Отмечается, что ещё пять человек, получающих лечение от COVID-19, находятся в удовлетворительном состоянии.

Врач-вирусолог Евгения Селькова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о причинах увеличения числа молодых людей среди заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.

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