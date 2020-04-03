В Крыму заявили о прекращении работы ярмарок
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на Министерство промышленной политики региона.
«Все действуют в соответствии с указом главы республики. На ярмарки никто не идёт, не должны идти. И ярмарки не будут проводиться», — пояснили в ведомстве.
В министерстве объяснили введение ограничения необходимостью соблюдать жёсткие ограничительные меры.
Ранее, как передавало «Крыминформ», заместитель председателя Совета министров, министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин заявил, что предприятия агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Крыма продолжат работать во время карантина.