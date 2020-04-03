В Крыму заявили о прекращении работы ярмарок

В Крыму из-за ужесточения мер по самоизоляции прекратят работать ярмарки.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на Министерство промышленной политики региона.

«Все действуют в соответствии с указом главы республики. На ярмарки никто не идёт, не должны идти. И ярмарки не будут проводиться», — пояснили в ведомстве.

В министерстве объяснили введение ограничения необходимостью соблюдать жёсткие ограничительные меры.

Ранее, как передавало «Крыминформ», заместитель председателя Совета министров, министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин заявил, что предприятия агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Крыма продолжат работать во время карантина.