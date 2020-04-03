В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели разведку у российских границ вёл 31 иностранный летательный аппарат. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

«Двадцать четыре самолёта-разведчика и семь разведывательных БПЛА (разведывательных беспилотных летательных аппаратов. — RT) вели воздушную разведку вдоль границ и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении газеты.

В Минобороны отметили, что за прошедшие семь дней силы авиации поднимались в воздух дважды с целью недопущения нарушений государственных границ России.

На прошлой неделе разведку у границ России провели 26 иностранных летательных аппаратов.