В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
- РИА Новости
«Двадцать четыре самолёта-разведчика и семь разведывательных БПЛА (разведывательных беспилотных летательных аппаратов. — RT) вели воздушную разведку вдоль границ и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении газеты.
В Минобороны отметили, что за прошедшие семь дней силы авиации поднимались в воздух дважды с целью недопущения нарушений государственных границ России.
На прошлой неделе разведку у границ России провели 26 иностранных летательных аппаратов.