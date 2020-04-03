Беглов исключил закрытие Петербурга из-за коронавируса
- globallookpress.com
Об этом он сказал в эфире телеканала «78».
«Никто город закрывать не собирается... Прежде всего можно на частном транспорте передвигаться по городу. В работе общественного транспорта введены ограничения», — цитирует Беглова РИА Новости.
Он отметил, что, например, станции метро на вход будут закрываться в 22:00, а наземный транспорт — в 23:00.
«Будут закрыты девять дублирующих станций метро. Пока такие меры. Как дальше будут развиваться события, так и будем действовать», — сказал Беглов.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербургском метрополитене усилили работу по дезинфекции подвижного состава и пассажирских зон.