Беглов исключил закрытие Петербурга из-за коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исключил закрытие города в связи с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, в Петербурге вводятся определённые ограничения, «но город продолжает жить».

Об этом он сказал в эфире телеканала «78».

«Никто город закрывать не собирается... Прежде всего можно на частном транспорте передвигаться по городу. В работе общественного транспорта введены ограничения», — цитирует Беглова РИА Новости.

Он отметил, что, например, станции метро на вход будут закрываться в 22:00, а наземный транспорт — в 23:00.

«Будут закрыты девять дублирующих станций метро. Пока такие меры. Как дальше будут развиваться события, так и будем действовать», — сказал Беглов.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербургском метрополитене усилили работу по дезинфекции подвижного состава и пассажирских зон.