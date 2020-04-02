На онлайн-курсы СПбГУ записались более 10 тысяч студентов

Короткая ссылка
За две недели на онлайн-курсы Санкт-Петербургского государственного университета записались более 10 тыс. студентов со всей России.
На онлайн-курсы СПбГУ записались более 10 тысяч студентов
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПбГУ.

Как отметил директор Центра развития электронных образовательных ресурсов СПбГУ Владимир Старостенко, на 1 апреля поступили заявки из 45 вузов России.

По его словам, число желающих зачесть онлайн-курсы СПбГУ в качестве дисциплин своего вуза растёт в геометрической прогрессии.

Он также добавил, что решается вопрос о возможности перезачёта онлайн-курсов в других вузах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить