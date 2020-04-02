На онлайн-курсы СПбГУ записались более 10 тысяч студентов

За две недели на онлайн-курсы Санкт-Петербургского государственного университета записались более 10 тыс. студентов со всей России.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПбГУ.

Как отметил директор Центра развития электронных образовательных ресурсов СПбГУ Владимир Старостенко, на 1 апреля поступили заявки из 45 вузов России.

По его словам, число желающих зачесть онлайн-курсы СПбГУ в качестве дисциплин своего вуза растёт в геометрической прогрессии.

Он также добавил, что решается вопрос о возможности перезачёта онлайн-курсов в других вузах.