На онлайн-курсы СПбГУ записались более 10 тысяч студентов
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПбГУ.
Как отметил директор Центра развития электронных образовательных ресурсов СПбГУ Владимир Старостенко, на 1 апреля поступили заявки из 45 вузов России.
По его словам, число желающих зачесть онлайн-курсы СПбГУ в качестве дисциплин своего вуза растёт в геометрической прогрессии.
Он также добавил, что решается вопрос о возможности перезачёта онлайн-курсов в других вузах.