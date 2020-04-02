Эксперт дал прогноз по ситуации в российской экономике

Экономист и политолог Александр Дудчак дал прогноз по ситуации в российской экономике.

«Конечно, на снижение активности многих предприятий повлиял коронавирус. Но так будет не всегда, вирус не бесконечен, и Китай уже показывает, что эпидемия закончилась и сейчас у них уже начался восстановительный период. Ещё неделя-другая, и возобновится активная деятельность предприятий и внешней торговли. Мы сейчас переживаем самый неприятный период, но он не будет бесконечным», — заявил Дудчак в беседе с Newinform.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.