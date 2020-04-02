В Крыму рассказали о планах по реставрации воинских захоронений

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Государственный комитет по охране культурного наследия Крыма планирует в этом году отреставрировать более 30 захоронений советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В Крыму рассказали о планах по реставрации воинских захоронений
  • © пресс-служба Госкомнаследия

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

«В 2020 году в рамках реализации государственной программы Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 2017—2025 годы, федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества» на 2019—2024 годы запланировано выполнение ремонтно-реставрационных работ по 31 воинскому захоронению (братские могилы советских воинов)», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что к настоящему моменту уже отреставрировано девять воинских захоронений в Симферополе.

Всего до 2024 года планируют привести в порядок 100 захоронений.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», власти региона направят 68,5 млн рублей на благоустройство памятников и мемориалов в честь Великой Отечественной войны.

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