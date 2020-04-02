В Крыму заявили о продолжении работы предприятий агропромышленного комплекса

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Заместитель председателя Совета министров, министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин заявил, что предприятия агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Крыма продолжат работать во время карантина.
В Крыму заявили о продолжении работы предприятий агропромышленного комплекса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

«Стабильность продовольственного рынка республики напрямую зависит от работы сельхозтоваропроизводителей. Предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, имеют особую важность для обеспечения продовольственной безопасности, поэтому их деятельность не будет ограничиваться», — отметил Рюмшин.

Вице-премьер подчеркнул, что руководители агропредприятий проинформированы о неукоснительном соблюдении профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором и отраженных в указе главы Крыма.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», на развитие агропромышленного комплекса в Удмуртии в 2020 году будет направлено 2,2 млрд рублей.

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