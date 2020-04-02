В Крыму заявили о продолжении работы предприятий агропромышленного комплекса
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.
«Стабильность продовольственного рынка республики напрямую зависит от работы сельхозтоваропроизводителей. Предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, имеют особую важность для обеспечения продовольственной безопасности, поэтому их деятельность не будет ограничиваться», — отметил Рюмшин.
Вице-премьер подчеркнул, что руководители агропредприятий проинформированы о неукоснительном соблюдении профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором и отраженных в указе главы Крыма.
Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», на развитие агропромышленного комплекса в Удмуртии в 2020 году будет направлено 2,2 млрд рублей.