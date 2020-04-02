Чайка взял под контроль подготовку медучреждений в рамках борьбы с коронавирусом

Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка взял под контроль подготовку медицинских учреждений к проведению мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

По данным рабочей группы аппарата полпреда, на 2 апреля в субъектах СКФО зарегистрировано 15 новых подтверждённых случаев заражения, всего заболевших — 60, умер один человек, изолирован, включая вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 6281 человек, в том числе в лечебных учреждениях находится 169 пациентов.

В Карачаево-Черкесской Республике случаев заражения не выявлено.

Во всех субъектах округа решением местных властей действует режим самоизоляции.

Отмечается, что в работу по предотвращению заражения граждан и минимизации последствий пандемии в округе включились органы власти, представители общественности, бизнеса, волонтёры.