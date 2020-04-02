В Тюменской области объявили о введении режима самоизоляции
- РИА Новости
Как сообщает портал «Вслух.ру», такое решение принял оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавирусной инфекции.
По словам губернатора, ситуация по распространению коронавируса в регионе стабильная, но напряжённая.
Отмечается, что режим самоизоляции позволяет тюменцам посещать близлежащий магазин, выгуливать собак, выносить мусор, передвигаться на работу на предприятия и организации, которые не прекращают свою деятельность.
Александр Моор также уточнил, что систему спецпропусков в Тюменской области пока вводить не планируется.
Ранее врач-психиатр Центра психотерапии и психологического сопровождения доктора Бабина Алексей Бобров в беседе с ФАН оценил влияние режима самоизоляции на людей.