В Тюменской области объявили о введении режима самоизоляции

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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о введении режима самоизоляции на территории региона с 3 апреля.
В Тюменской области объявили о введении режима самоизоляции
  • РИА Новости

Как сообщает портал «Вслух.ру», такое решение принял оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавирусной инфекции.

По словам губернатора, ситуация по распространению коронавируса в регионе стабильная, но напряжённая. 

Отмечается, что режим самоизоляции позволяет тюменцам посещать близлежащий магазин, выгуливать собак, выносить мусор, передвигаться на работу на предприятия и организации, которые не прекращают свою деятельность.

Александр Моор также уточнил, что систему спецпропусков в Тюменской области пока вводить не планируется.

Ранее врач-психиатр Центра психотерапии и психологического сопровождения доктора Бабина Алексей Бобров в беседе с ФАН оценил влияние режима самоизоляции на людей.

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