На трассе М7 обнаружили авиабомбу времён войны
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Как передаёт tv-mig.ru со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, бомбу обнаружили утром 2 апреля при производстве земляных работ в полосе отвода по направлению к Москве.
Отмечается, что в настоящее время движение на месте находки приостановлено. Специальные службы выполняют мероприятия по обезвреживанию авиабомбы.
Руководство Упрдора просит водителей заранее планировать свой маршрут с учётом затруднения движения.
Ранее, как сообщал портал «Крыминформ», в Крыму обезвредили шесть авиационных бомб времён Великой Отечественной войны.