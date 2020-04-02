На трассе М7 обнаружили авиабомбу времён войны

Короткая ссылка
На 115-м километре федеральной автодороги М7 «Волга» во Владимирской области нашли авиабомбу времён Великой Отечественной войны.
На трассе М7 обнаружили авиабомбу времён войны
  • © пресс-службы ФКУ Упрдор

Как передаёт tv-mig.ru со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, бомбу обнаружили утром 2 апреля при производстве земляных работ в полосе отвода по направлению к Москве.

Отмечается, что в настоящее время движение на месте находки приостановлено. Специальные службы выполняют мероприятия по обезвреживанию авиабомбы. 

Руководство Упрдора просит водителей заранее планировать свой маршрут с учётом затруднения движения.

Ранее, как сообщал портал «Крыминформ», в Крыму обезвредили шесть авиационных бомб времён Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить