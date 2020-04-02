На трассе М7 обнаружили авиабомбу времён войны

На 115-м километре федеральной автодороги М7 «Волга» во Владимирской области нашли авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

Как передаёт tv-mig.ru со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, бомбу обнаружили утром 2 апреля при производстве земляных работ в полосе отвода по направлению к Москве.

Отмечается, что в настоящее время движение на месте находки приостановлено. Специальные службы выполняют мероприятия по обезвреживанию авиабомбы.

Руководство Упрдора просит водителей заранее планировать свой маршрут с учётом затруднения движения.

Ранее, как сообщал портал «Крыминформ», в Крыму обезвредили шесть авиационных бомб времён Великой Отечественной войны.