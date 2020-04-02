«Аэроэкспресс» продлил срок действия абонементов

Компания «Аэроэкспресс» продлила срок действия приобретённых абонементов до конца года.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу перевозчика, это распространяется на карточки с неиспользованными до 31 марта поездками.

«До 31 декабря 2020 года продлён срок действия порядка 1300 абонементов, а также около 25 тыс. электронных билетов, приобретённых в период с 1 февраля», — отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что все пассажиры, заранее купившие электронные билеты, но не успевшие ими воспользоваться, смогут использовать их в любой день до конца года.

Кроме того, в компании будут возвращать стоимость билетов пассажирам, которые решат отменить поездку.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.