Виртуальные экскурсии по московскому метро посмотрели более 40 тысяч человек

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Более 40 тыс. человек в течение двух недель посмотрели виртуальные экскурсии столичного метрополитена в онлайн-проекте «Из метро».
Виртуальные экскурсии по московскому метро посмотрели более 40 тысяч человек
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Отмечается, что с 18 по 27 марта все желающие смогли побывать на экскурсиях в Музее метро, на станциях, в депо, на закрытой станции «Деловой центр», в Едином диспетчерском центре, а также увидеть некоторые объекты, недоступные для посетителей. 

В пресс-службе уточнили, что с 28 марта онлайн-проект «Из метро» полностью перешёл на удалённую работу. 

Ранее портал «Крыминформ» сообщал, что Дом-музей Антона Чехова в Ялте запустил онлайн-экскурсии.

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