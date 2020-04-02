Эксперты рассказали о росте цен на жильё в российских городах

Аналитики федерального портала «Мир квартир» заявили о повышении цен на жильё в российских городах по итогам первого квартала 2020 года.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на данные исследования, в 41 населённом пункте стоимость квадратных метров поднялась, в 26 — снизилась, в трёх — осталась неизменной.

Отмечается, что средняя стоимость квартиры в России теперь достигает примерно 3,4 млн рублей.

При этом больше всего — на 8% — цены поднялись в Челябинске, где за последний месяц интерес к квартирам на первичном рынке подскочил на 52%.

В Уфе спрос вырос на 45%, квадратный метр подорожал на 8%, а средняя цена квартиры поднялась на 6,5%.

Больше чем на 6% выросла цена квадратного метра в Ижевске, Хабаровске, Туле, Воронеже.

«В связи с падением курса рубля и наступлением карантина, а с ним и полной неопределённости экономических перспектив некоторые граждане бросились покупать квадратные метры», — отметили специалисты.

Ранее директор брокерского департамента МИЭЛЬ Ирина Пешич в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости в России.