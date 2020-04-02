Эксперты рассказали о росте цен на жильё в российских городах
- РИА Новости
Как сообщает kp.ru со ссылкой на данные исследования, в 41 населённом пункте стоимость квадратных метров поднялась, в 26 — снизилась, в трёх — осталась неизменной.
Отмечается, что средняя стоимость квартиры в России теперь достигает примерно 3,4 млн рублей.
При этом больше всего — на 8% — цены поднялись в Челябинске, где за последний месяц интерес к квартирам на первичном рынке подскочил на 52%.
В Уфе спрос вырос на 45%, квадратный метр подорожал на 8%, а средняя цена квартиры поднялась на 6,5%.
Больше чем на 6% выросла цена квадратного метра в Ижевске, Хабаровске, Туле, Воронеже.
«В связи с падением курса рубля и наступлением карантина, а с ним и полной неопределённости экономических перспектив некоторые граждане бросились покупать квадратные метры», — отметили специалисты.
Ранее директор брокерского департамента МИЭЛЬ Ирина Пешич в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости в России.