В Сочи запустили волонтёрский проект «Море помощи»

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Студенты Сочинского государственного университета 1 апреля запустили волонтёрский проект «Море помощи».
В Сочи запустили волонтёрский проект «Море помощи»
  • РИА Новости

Как сообщает портал «Юга.ру», на сайте МореПомощи.рф собирают заявки от желающих оказать помощь: сделать покупки, проконсультировать, помочь школьникам в учёбе и так далее.

Также заявки оставляют те, кто нуждается в поддержке.

По словам координатора проекта, помощника ректора СГУ Ольги Берген, за первый день работы сайта собрано более 50 заявок от тех, кто готов помочь, и 16 заявок от тех, кому нужна помощь. 

Отмечается, что в настоящий момент сайт работает в тестовом режиме, однако к концу недели планируется запустить полноценный интернет-портал, на котором информация будет появляться оперативно.

Ранее RIA56 сообщало, что Оренбургская область присоединилась к федеральной акции #МыВместе. В регионе создан волонтёрский штаб для помощи пожилым.

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