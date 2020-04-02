Эксперты Роскачества проверили алюминиевые сковородки с антипригарным покрытием

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Специалисты Роскачества подвели итоги исследования алюминиевых сковородок с антипригарным покрытием 31 торговой марки.
Эксперты Роскачества проверили алюминиевые сковородки с антипригарным покрытием
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия», эксперты определили качество и безопасность товаров по 34 показателям.

По итогам испытаний девять торговых марок получили высший балл в рейтинге Роскачества. Это сковородки брендов Kukmara, «Нева Металл Посуда», «БИОЛ», BergHOFF, Gipfell, Fissman, Tefal, «Домино», Esprado.

Согласно результатам проверки, ни одно изделие не выделяет в пищу опасные для здоровья вещества выше установленных норм. 

Кроме того, отмечается, что эксперты не выявили нарушений во время испытания на целостность антипригарного покрытия.

Самыми износоустойчивыми оказались покрытия у сковородок Kukmara, Polaris и «Нева Металл Посуда».

Ранее, как сообщал kp.ru, эксперты Роскачества рассказали о мерах безопасности при походах в магазин и заказе продуктов на дом.

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