Эксперты Роскачества проверили алюминиевые сковородки с антипригарным покрытием

Специалисты Роскачества подвели итоги исследования алюминиевых сковородок с антипригарным покрытием 31 торговой марки.

Как сообщает газета «Известия», эксперты определили качество и безопасность товаров по 34 показателям.

По итогам испытаний девять торговых марок получили высший балл в рейтинге Роскачества. Это сковородки брендов Kukmara, «Нева Металл Посуда», «БИОЛ», BergHOFF, Gipfell, Fissman, Tefal, «Домино», Esprado.

Согласно результатам проверки, ни одно изделие не выделяет в пищу опасные для здоровья вещества выше установленных норм.

Кроме того, отмечается, что эксперты не выявили нарушений во время испытания на целостность антипригарного покрытия.

Самыми износоустойчивыми оказались покрытия у сковородок Kukmara, Polaris и «Нева Металл Посуда».

Ранее, как сообщал kp.ru, эксперты Роскачества рассказали о мерах безопасности при походах в магазин и заказе продуктов на дом.