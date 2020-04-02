Глава Прикамья прокомментировал смерть журналистки с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале «Стоп коронавирус. Пермь».
Махонин отметил, что смерть Петровой вызвала «большой общественный резонанс».
«Если было известно, что у неё коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!» — заявил глава края.
Он поручил Минсоцразвития региона оказать всю необходимую помощь родственникам Петровой.
Кроме этого, все контактировавшие с ней должны быть изолированы и проверены на COVID-19.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что журналистка была госпитализирована в краевую клиническую больницу 24 марта, где ей поставили диагноз «пневмония».
Помимо этого, ей сделали тест на COVID-19. Он вызвал вопросы, тогда было проведено повторное исследование. Пробу направили в новосибирскую лабораторию, специалисты которой подтвердили коронавирусную инфекцию.
Как сообщало издание, Петрова скончалась 31 марта до получения результатов анализов.