Глава Прикамья прокомментировал смерть журналистки с коронавирусом

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Глава Прикамья Дмитрий Махонин на заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом прокомментировал смерть главного редактора пермского еженедельника «Деловой интерес» Анастасии Петровой с положительным результатом теста на COVID-19.
Глава Прикамья прокомментировал смерть журналистки с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале «Стоп коронавирус. Пермь».

Махонин отметил, что смерть Петровой вызвала «большой общественный резонанс».

«Если было известно, что у неё коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!» — заявил глава края.

Он поручил Минсоцразвития региона оказать всю необходимую помощь родственникам Петровой.

Кроме этого, все контактировавшие с ней должны быть изолированы и проверены на COVID-19.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что журналистка была госпитализирована в краевую клиническую больницу 24 марта, где ей поставили диагноз «пневмония».

Помимо этого, ей сделали тест на COVID-19. Он вызвал вопросы, тогда было проведено повторное исследование. Пробу направили в новосибирскую лабораторию, специалисты которой подтвердили коронавирусную инфекцию.

Как сообщало издание, Петрова скончалась 31 марта до получения результатов анализов.

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