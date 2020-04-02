Глава Нижегородской области утвердил механизм контроля за соблюдением самоизоляции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил механизм контроля за соблюдением режима полной самоизоляции в регионе.

«В его основе уникальный способ подтверждения на основе цифрового портала «Карта жителя Нижегородской области», — заявил Никитин в своём обращении к жителям региона, опубликованном в Instagram.

При этом отмечается, что медики или волонтёры могут предъявить удостоверение при его наличии.

Как разъяснил Никитин, на портале «за несколько минут человек может составить расписание следующего дня, направив все необходимые заявки».

В соответствии с текстом указа гражданам для того, чтобы покинуть место проживания (пребывания), необходимо оформить заявку с помощью сервиса «Карта жителя Нижегородской области», размещённого на портале nn-card.ru.

Гражданам, не имеющим смартфонов, подачу заявок на перемещения вне места жительства (пребывания) нужно осуществлять по единому номеру 112 в Нижегородской области.

Граждане, не имеющие смартфонов, но осуществляющие перемещения в сопровождении волонтеров, у которых есть соответствующее подтверждение, полученное с использованием сервиса «Карта жителя Нижегородской области», имеют право не оформлять заявку на выход за пределы места проживания.

«Понимаю, что будет много скептических комментариев: «Не хочу скачивать приложение или открывать портал», «Не хочу вводить какие-то данные и отчитываться перед кем-то, совершать лишние действия»… Действуйте так, как считаете нужным. Но соблюдайте ограничения и самоизоляцию! Сообщайте нам о замечаниях и предложениях, о том, что и как улучшить на портале «Карта жителя Нижегородской области», как повысить эффективность сервиса. Постараемся учитывать все дельные замечания. Эта практика уже успешно зарекомендовала себя в ряде стран мира, борющихся с распространением заболевания. Система разработана для вашего удобства и для содействия органам, отвечающим за вашу безопасность», — подчеркнул Никитин.

28 марта губернатор Нижегородской области также дал поручение обеспечивать врачей горячими завтраками, обедами и ужинами с условием доставки из ресторанов.

«Одна из мер профилактики коронавируса, которые сейчас принимаются в нашем регионе, — это закрытие с 28 марта 2020 года всех ресторанов и кафе. При этом они могут продолжить работу с заказами на вывоз. Решено, что в качестве поддержки заведений общепита мы закажем 750 завтраков, обедов и ужинов для врачей, которые сейчас трудятся днём и ночью, заботясь о здоровье нижегородцев. Горячая еда будет доставляться прямо на их рабочие места», — сказал Никитин.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 25.