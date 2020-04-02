В Томской области рассказали о планах снизить налог на имущество для ТЦ

Замгубернатора Томской области по вопросам экономики Андрей Антонов рассказал об идее снижения налога на имущество для торговых центров в этом году.

«На данный момент во многих регионах, в том числе в Томской области, ведутся переговоры касательно того, что собственники торговых центров пойдут на снижение либо пересмотр сроков оплаты арендной ставки. В обмен на то, что регион предоставит снижение по налогу на имущество для таких торговых центров. Мы готовы на это пойти», — приводит слова замгубернатора портал vtomske.ru.

По его словам, рассматривается вопрос о снижении налога на имущество для торговых центров на 50%.

Антонов подчеркнул, что полная отмена налога пока не рассматривается.

Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН прокомментировал идею отмены налога для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.